«Можешь с тортиком»: Коц жёстко прошёлся по Криду из-за скандального наряда за 38 тысяч

Военный корреспондент Александр Коц раскритиковал Егора Крида за появление в клипе «Милый ублюдок» в лонгсливе с изменённым изображением главного героя военной драмы «Иди и смотри». Журналист посоветовал певцу посмотреть фильм Элема Климова, прежде чем использовать его символику в модных образах.

Поводом стал наряд стоимостью 38 600 рублей, созданный московским брендом совместно с американским Marking Distance. На одежде разместили лицо Флёры из фильма о нацистских преступлениях в Белоруссии, добавив персонажу татуировки, пирсинг и яркую раскраску. Поверх изображения горящей деревни появился адрес магазина.

Коц напомнил, что картина 1985 года рассказывает о трагедии белорусских деревень, уничтоженных нацистами вместе с жителями. В её основе лежат свидетельства очевидцев, собранные писателем Алесем Адамовичем. По мнению журналиста, превращение столь тяжёлого исторического образа в модный принт обесценивает смысл произведения.

Военкор также обратил внимание на содержание песни Крида. В ней исполнитель рассуждает о собственной неуязвимости и заявляет, что сумел отменить «культуру отмены». Коц счёл особенно неуместным сочетание этих строк с изображением героя, пережившего ужасы войны.

Отдельно журналист вспомнил историю кастинга на главную роль. По его словам, режиссёр Элем Климов показывал подросткам военную хронику, а затем предлагал чай с тортом. От угощения отказался только Алексей Кравченко, которого впоследствии и утвердили на роль Флёры.

В завершение Коц обратился непосредственно к артисту, призвав его увидеть картину целиком и понять, какой смысл вложен в использованное изображение.

«Просто сделай то, что написано на постере, лицо с которого влепили тебе на кофту. Иди и смотри. Все 145 минут. Можешь с тортиком», — написал военкор.

Ранее Егор Крид извинился за скандальный образ с изображением главного героя фильма «Иди и смотри». После критики артист пообещал внимательнее относиться к выбору одежды и проверять её происхождение. Певец признал, что не разобрался в значении принта, прежде чем появился в лонгсливе на съёмках клипа.