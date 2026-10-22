«Теперь буду гуглить каждую вещь»: Крид извинился за скандальный образ из фильма «Иди и смотри»

Егор Крид принёс извинения за использование изображения героя военной драмы «Иди и смотри» в своём новом клипе «Милый ублюдок». Певец признался, что не знал о существовании картины режиссёра Элема Климова и не вкладывал никакого исторического подтекста в свой сценический образ. После разгоревшегося скандала спорный принт решили скрыть в видеоролике.

Причиной для возмущения стала одежда артиста. В клипе Крид появился в лонгсливе с изображением главного героя фильма «Иди и смотри» — мальчика Флёры, пережившего ужасы нацистской оккупации Белоруссии. При этом оригинальный образ был изменён: персонажу добавили татуировки, пирсинг и яркие цвета.

Пользователи соцсетей обвинили певца в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны. Многие посчитали недопустимым использование образа из картины, посвящённой трагедии мирных жителей, в качестве модного принта для музыкального видео.

«Ещё раз извиняюсь перед всеми, кого задел, теперь буду гуглить каждое изображение на каждой купленной мной вещи», — написал музыкант.