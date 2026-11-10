Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может прекратить существование в любой момент, поскольку у неё нет полноценного учредительного договора, закрепляющего международно-правовой статус. Такое мнение высказала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве 10 ноября.

«На самом деле это не организация. И мы не говорим о странных участниках. Мы говорим о тех, кто принимает участие. Почему? Потому что нет уставного документа», — заявила Кнайсль, слова которой приводит РИА Новости.

Экс-министр сравнила ОБСЕ с Организацией Объединённых Наций, деятельность которой регулируется Уставом ООН. По её мнению, отсутствие аналогичного документа делает европейскую структуру юридически уязвимой.

«Можно сказать, что если нет основополагающего документа, то организация может просто прекратить своё существование в любой момент», — добавила она.

При этом у ОБСЕ есть основополагающие политические документы, включая Хельсинкский заключительный акт 1975 года и Парижскую хартию 1990 года. Однако они не являются международными договорами, учреждающими организацию в привычном юридическом смысле. Как поясняется на официальном сайте ОБСЕ, её решения имеют политический, а не юридически обязательный характер.

Кнайсль также вспомнила начало своей дипломатической карьеры, когда ей доводилось работать с опытными дипломатами, занимавшимися вопросами европейской безопасности. По её словам, тогда большое значение придавалось доверию между государствами и способности вести содержательный диалог даже при серьёзных разногласиях.

Бывшая глава австрийского МИД считает, что современная дипломатия могла бы многое перенять у представителей международных переговорных площадок 1970-х годов.

Карин Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год. Сейчас она руководит центром G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров не видит способов спасти ОБСЕ в обозримом будущем. Министр критиковал состояние организации и заявлял, что она всё больше превращается в площадку для взаимных обвинений.