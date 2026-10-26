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Опубликовано 26 октября, 10:18

«Может ли он подписывать документы?» В ГД напомнили Зеленскому о проблеме легитимности

Депутат Журова усомнилась в праве Зеленского подписывать мирный договор с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Готовность Владимира Зеленского обсуждать территориальный вопрос исключительно с президентом России Владимиром Путиным вновь ставит вопрос о полномочиях украинского лидера на подписание мирного соглашения. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru».

«Это ещё раз вынуждает президента поднять вопрос о легитимности Зеленского. Он может вести переговоры, но может ли он подписывать документы?» — задалась вопросом парламентарий.

Она также допустила, что перед подписанием документов может возникнуть вопрос о проведении президентских выборов на Украине либо о появлении нового главы государства. При этом Журова подчеркнула, что не сомневается в способности Зеленского участвовать в переговорном процессе.

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Юрий Лысенко
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