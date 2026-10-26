«Может ли он подписывать документы?» В ГД напомнили Зеленскому о проблеме легитимности
Депутат Журова усомнилась в праве Зеленского подписывать мирный договор с РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Готовность Владимира Зеленского обсуждать территориальный вопрос исключительно с президентом России Владимиром Путиным вновь ставит вопрос о полномочиях украинского лидера на подписание мирного соглашения. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru».
«Это ещё раз вынуждает президента поднять вопрос о легитимности Зеленского. Он может вести переговоры, но может ли он подписывать документы?» — задалась вопросом парламентарий.
Она также допустила, что перед подписанием документов может возникнуть вопрос о проведении президентских выборов на Украине либо о появлении нового главы государства. При этом Журова подчеркнула, что не сомневается в способности Зеленского участвовать в переговорном процессе.
Ранее Владимир Зеленский назвал нейтральный статус Украины и сокращение ВСУ «красными линиями» Киева. Криворожский политик заявил, что численность армии должна определяться исключительно украинским руководством, без согласования с Москвой или Вашингтоном.