«Может, предоставить всё естественному отбору?»: Врач Мясников возмутился противниками лекарств
Врач Мясников раскритиковал россиян за отказ от некоторых лекарств
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Врач и телеведущий Александр Мясников выразил обеспокоенность растущим недоверием людей к современной медицине. По его словам, некоторые пациенты отказываются от эффективных препаратов, но при этом бесконтрольно принимают антибиотики и пищевые добавки. Об этом специалист написал в своём в Telegram-канале.
Мясников обратил внимание на противоречивое отношение к лекарствам. Люди, которые годами выступали против вакцинации, теперь критикуют статины — препараты для снижения холестерина. Врач предполагает, что следующей мишенью могут стать семаглутид, известный под торговым названием «Оземпик», и аналогичные средства.
При этом, по наблюдениям медика, противники современных методов лечения нередко охотно принимают антибиотики без достаточных оснований, доверяют магнию, но с подозрением относятся к коэнзиму Q10.
Особенно Мясникова беспокоит отношение к лечению гипертонии. Некоторые пациенты отказываются контролировать артериальное давление, одновременно ожидая появления эффективных препаратов против деменции. Врач напомнил, что контроль давления — одна из важных мер профилактики когнитивных нарушений.
Мясников также предположил, что в будущем волна недоверия может затронуть препараты на основе моноклональных антител, которые уже применяются при лечении ряда тяжёлых заболеваний. По мнению врача, ситуация усугубляется тем, что люди обвиняют фармацевтические компании в получении сверхприбылей и на этом основании отказываются от необходимой терапии.
«У меня нет плана, как с этим бороться. И надо ли? Может, всё предоставить естественному отбору? Не профессионально. А что делать-то? Чем больше объясняешь, тем больше сопротивление», — сказал специалист.
Ранее Life.ru сообщал, что доктор Мясников раскритиковал россиян за привычку искать медицинские советы в интернете. По словам врача, доверие к непроверенной информации в Сети может привести к отказу от необходимого лечения и навредить здоровью. Мясников назвал такое поведение проявлением медицинской безграмотности.