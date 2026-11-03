Врач и телеведущий Александр Мясников выразил обеспокоенность растущим недоверием людей к современной медицине. По его словам, некоторые пациенты отказываются от эффективных препаратов, но при этом бесконтрольно принимают антибиотики и пищевые добавки. Об этом специалист написал в своём в Telegram-канале.

Мясников обратил внимание на противоречивое отношение к лекарствам. Люди, которые годами выступали против вакцинации, теперь критикуют статины — препараты для снижения холестерина. Врач предполагает, что следующей мишенью могут стать семаглутид, известный под торговым названием «Оземпик», и аналогичные средства.

При этом, по наблюдениям медика, противники современных методов лечения нередко охотно принимают антибиотики без достаточных оснований, доверяют магнию, но с подозрением относятся к коэнзиму Q10.

Особенно Мясникова беспокоит отношение к лечению гипертонии. Некоторые пациенты отказываются контролировать артериальное давление, одновременно ожидая появления эффективных препаратов против деменции. Врач напомнил, что контроль давления — одна из важных мер профилактики когнитивных нарушений.

Мясников также предположил, что в будущем волна недоверия может затронуть препараты на основе моноклональных антител, которые уже применяются при лечении ряда тяжёлых заболеваний. По мнению врача, ситуация усугубляется тем, что люди обвиняют фармацевтические компании в получении сверхприбылей и на этом основании отказываются от необходимой терапии.

«У меня нет плана, как с этим бороться. И надо ли? Может, всё предоставить естественному отбору? Не профессионально. А что делать-то? Чем больше объясняешь, тем больше сопротивление», — сказал специалист.