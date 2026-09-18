«Можно довести до плотного образования»: Чем опасна привычка кусать щёки изнутри

Плотное образование во рту может появиться из-за привычки постоянно кусать внутреннюю поверхность щёк. Об этом «Газете.ru» рассказал стоматолог-терапевт, пародонтолог Павел Лысенков.

Слизистая не успевает заживать, если повреждение повторяется. Тогда возникают болезненные ранки и язвы, а кислая, острая или горячая пища усиливает боль и жжение. Разовое прикусывание обычно проходит само, но при регулярной травме одного участка дискомфорт сохраняется.

Со временем внутренняя сторона щеки может стать неровной, с белёсыми участками. В ответ на хроническое раздражение иногда формируется травматическая фиброма — небольшое плотное разрастание.

«Это доброкачественное образование, однако определить природу любого уплотнения во рту должен стоматолог», — подчеркнул специалист.

Причина не всегда в привычке. Источником травмы могут быть острый край зуба, неровная пломба или неудобная стоматологическая конструкция. Если щека повреждается в одном и том же месте, начинать стоит с осмотра у стоматолога: пока раздражитель не устранён, заживляющие средства не дадут стойкого эффекта.

У части людей прикусывание становится автоматическим — во время напряжённой работы, тревоги или скуки. Полезно отслеживать, когда возникает такое желание. Если справиться самостоятельно не выходит, врач советует обратиться к психологу или психотерапевту: существуют поведенческие методы, помогающие распознать действие и постепенно от него избавиться.

Пока слизистая восстанавливается, лучше исключить острую, кислую, очень горячую и грубую пищу. Чистить зубы нужно мягкой щёткой и аккуратно. Не стоит отрывать неровные края слизистой — это создаёт новую травму и мешает заживлению.

Насторожить должны язва, которая не заживает дольше трёх недель, растущее уплотнение, стойкое красное или белое пятно. Такие изменения нельзя списывать на прикусывание — их необходимо показать стоматологу.

Кстати, проблемы с зубами могут напрямую влиять на усвоение еды. По словам медика, взаимосвязь между состоянием зубов и работой ЖКТ не всегда очевидна. Кажется, что это разные системы, но на самом деле проблемы с зубами могут напрямую влиять на усвоение пищи.