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Опубликовано 6 сентября, 15:12

«Можно и без сделки»: Глава Минэнерго США пригрозил Ирану уничтожением ядерной программы

Глава Минэнерго США допустил отсутствие новой ядерной сделки с Ираном

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нового соглашения между США и Ираном по ядерной программе может не быть, а Вашингтон способен сосредоточиться на лишении Тегерана соответствующих возможностей. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью ABC News.

«Возможно, ядерного соглашения не будет. Возможно, это будет просто уничтожение их возможностей заниматься этим», — сказал Райт.

Министр добавил, что договорённость теоретически может быть достигнута уже со следующим правительством Ирана. При этом он признал, что дальнейший сценарий пока остаётся неопределённым.

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Ранее The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп в частных беседах допускал завершение конфликта с Ираном даже без новой ядерной сделки. По данным издания, для Вашингтона ключевой целью стало полное восстановление судоходства через Ормузский пролив, а один из американских чиновников заявил, что США уже выполнили свои военные задачи в отношении Тегерана.

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Юрий Лысенко
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