«Можно и без сделки»: Глава Минэнерго США пригрозил Ирану уничтожением ядерной программы

Нового соглашения между США и Ираном по ядерной программе может не быть, а Вашингтон способен сосредоточиться на лишении Тегерана соответствующих возможностей. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью ABC News.

«Возможно, ядерного соглашения не будет. Возможно, это будет просто уничтожение их возможностей заниматься этим», — сказал Райт.

Министр добавил, что договорённость теоретически может быть достигнута уже со следующим правительством Ирана. При этом он признал, что дальнейший сценарий пока остаётся неопределённым.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп в частных беседах допускал завершение конфликта с Ираном даже без новой ядерной сделки. По данным издания, для Вашингтона ключевой целью стало полное восстановление судоходства через Ормузский пролив, а один из американских чиновников заявил, что США уже выполнили свои военные задачи в отношении Тегерана.