МРОТ в 2027 году может составить почти 30 тысяч рублей, заявил экономист

Если прогноз оправдается, федеральный МРОТ в 2027 году достигнет 28 935 рублей. Такую оценку «Газете.ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

Для сравнения: в начале 2022 года показатель составлял 13 890 рублей. То есть за пять лет он может вырасти в 2,08 раза — более чем на 15 тысяч. Относительно 2024 года, когда МРОТ был 19 242 рубля, прибавка составит около 50%, или почти 10 тысяч.

Повышение касается не только тех, кто получает на уровне минимума. Работодателям приходится пересматривать тарифные сетки, оклады и соотношение зарплат сотрудников разной квалификации. Это подтягивает оплату труда и на остальном рынке.

По словам Балынина, зарплата за полностью отработанный месяц и выполненные обязанности не может быть ниже МРОТ. Речь о начисленной сумме до удержания НДФЛ. В регионах может действовать более высокая минимальная зарплата.

МРОТ используют и для расчёта социальных выплат. От него зависят минимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также некоторые другие выплаты по обязательному социальному страхованию.

Национальные цели предполагают опережающий рост минимальной зарплаты. К 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тысяч рублей.

Для работодателей повышение означает рост расходов. Но одновременно оно поддерживает доходы сотрудников и может стимулировать потребительский спрос, отметил эксперт.

А ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что МРОТ достигнет 35 тысяч рублей к 2030 году. По его словам, дальнейшее повышение показателя должно ускорить рост заработков граждан с невысокими доходами.