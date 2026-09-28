МРОТ в России вырос более чем вдвое с 2020 года

Минимальный размер оплаты труда в России с 2020 года вырос более чем в два раза. За шесть лет показатель увеличился почти на 15 тыс. рублей и в 2026 году достиг 27 093 рублей. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«МРОТ в 2020 году составлял 12 130 рублей, а в 2026 году он на 15 тысяч рублей выше (27 093 рублей)», — сказал Балынин.

В 2025 году минимальная зарплата составляла 22 440 рублей. Таким образом, только за последний год показатель вырос на 4 653 рубля.

МРОТ определяет минимальную месячную зарплату сотрудника, который полностью отработал установленное время и выполнил свои трудовые обязанности. При стандартном графике рабочая неделя не должна превышать 40 часов. При этом итоговая зарплата за месяц может оказаться ниже МРОТ, если человек работает неполный день или по совместительству. Такая ситуация также возможна, если сотрудник часть месяца находился в отпуске.

Ранее сообщалось, что в 2027 году МРОТ планируют повысить на 6,8% — до 28 935 рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства. По сравнению с действующим уровнем показатель увеличится ещё на 1 842 рубля. Власти также сохраняют ориентир довести минимальный размер оплаты труда до 35 тыс. рублей к 2030 году.