Мучнистый червец на комнатных растениях: как выглядит, откуда берётся и как избавиться Оглавление Как выглядит мучнистый червец на комнатных растениях Признаки: как понять, что это червец Откуда берётся мучнистый червец На каких растениях встречается чаще Корневой мучнистый червец Как избавиться от мучнистого червеца пошагово Чем обработать комнатные растения от мучнистого червеца Чем червец отличается от других вредителей и налёта Профилактика Частые ошибки Частые вопросы о мучнистом червеце Как выглядит мучнистый червец на комнатных растениях, откуда он берётся и как его убрать. Чем обработать цветы, какие препараты помогают, как не допустить. Мучнистый червец на комнатных растениях: как избавиться. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Белые комочки, похожие на вату, в пазухах листьев и на стеблях — это мучнистый червец, один из самых опасных вредителей комнатных растений. Он пьёт сок из листьев, побегов и даже корней, поэтому цветок слабеет, перестаёт расти и может погибнуть, а насекомые быстро переходят на соседние горшки. Первым делом растение нужно изолировать и осмотреть все остальные цветы. Life.ru рассказывает, как выглядит мучнистый червец, откуда он берётся и как от него избавиться.

Как выглядит мучнистый червец на комнатных растениях

Как выглядит мучнистый червец на комнатных растениях. Фото © Wikipedia / Crisco 1492

Вредят цветам самки: это овальные насекомые длиной всего три-шесть миллиметров с белым восковым налётом, будто их обваляли в муке. Тело под налётом может быть белым, кремовым, желтоватым или розовым. Самцы похожи на крошечных мушек и растениям не вредят. А вот личинки тоже портят растение. Сидят червецы в пазухах листьев, на стеблях и на нижней стороне листа. Яйца самка прячет в ватный кокон, а личинки похожи на взрослых, только мельче, и быстро расползаются по растению.

Признаки: как понять, что это червец

Насторожиться стоит, если на цветке появился белый налёт, похожий на комки грязной ваты, а листья стали липкими. Червец выделяет сладкую жидкость, на ней поселяется сажистый грибок, и листья покрываются чёрным налётом. Растение замедляет рост, желтеет, сбрасывает листья, а бутоны искривляются. Червеца легко спутать с мучнистой росой, но это грибковая болезнь с ровным порошистым налётом. Паутинный клещ оставляет на листьях светлые точки и тонкую паутинку.

Откуда берётся мучнистый червец

Откуда берётся мучнистый червец на комнатных цветах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bhupinder Bagga

Чаще всего вредителя приносят в дом вместе с новым растением или в необработанном грунте при пересадке. Червецы легко переползают с соседних цветов, а их сладкие выделения привлекают муравьёв, которые разносят вредителей дальше. Насекомые любят тепло, тесные подоконники и сухой воздух. Поэтому осенью, когда цветы возвращаются с балкона и включается отопление, заражений становится больше. Life.ru уже рассказывал, как спасти домашние растения от сухого воздуха батарей.

На каких растениях встречается чаще

У орхидей червец прячется в пазухах листьев, на цветоносах и даже на корнях, поэтому больное растение очищают от вредителей. Если червец обнаружен на корнях или в субстрате, проводят обработку корневой системы и пересадку. У кактусов и суккулентов вредитель часто селится именно на корнях, так что осматривать нужно всю корневую систему. Фиалки после очистки промывают тёплым душем и пересаживают в свежий грунт. На фикусе червецов снимают ватным диском с мыльным раствором, а растение по возможности пересаживают в свежую землю.

У драцены тоже страдает не только надземная часть, но и корни, поэтому при заражении грунт и горшок обязательно меняют или дезинфицируют. У комнатных лимонов и других цитрусовых важна осторожность с химией: собирать плоды после обработки можно только в сроки, которые указаны в инструкции к препарату. Охотнее всего червец нападает на слабые цветы и на растения, которые перекормили азотными удобрениями: их молодые побеги особенно нежные и сочные.

Корневой мучнистый червец

Корневой мучнистый червец в грунте и на корнях. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Этот вид живёт в земле и питается корнями, поэтому на листьях его не видно. Растение вянет и желтеет без видимой причины, хотя полив и свет в порядке. Чтобы найти вредителя, цветок аккуратно вынимают из горшка: на корнях и в почве видны белые комочки, похожие на плесень. Корни отмывают от старого грунта тёплой водой, обрабатывают по инструкции к выбранному средству и пересаживают растение в новую землю и чистый или новый горшок.

Как избавиться от мучнистого червеца пошагово

Бороться с червецом нужно последовательно и терпеливо, потому что вредитель защищён восковым панцирем, а его яйца и личинки очень живучи. Одна обработка почти никогда не решает проблему, поэтому важно пройти весь путь от изоляции до контрольного осмотра через несколько недель. Ниже мы собрали порядок действий, который подходит для большинства комнатных растений при лёгком и среднем заражении, а при сильном поражении без препаратов уже не обойтись.

Изолируйте растение. Отставьте горшок подальше от остальных цветов сразу, как только заметили белые комочки.

Отставьте горшок подальше от остальных цветов сразу, как только заметили белые комочки. Осмотрите соседей. Проверьте все растения, которые стояли рядом, особенно пазухи листьев и нижнюю сторону.

Проверьте все растения, которые стояли рядом, особенно пазухи листьев и нижнюю сторону. Удалите вредителей вручную. Снимите насекомых и коконы ватной палочкой или мягкой кисточкой с мыльным раствором.

Снимите насекомых и коконы ватной палочкой или мягкой кисточкой с мыльным раствором. Обработайте растение. При сильном заражении используйте инсектицид строго по инструкции производителя.

При сильном заражении используйте инсектицид строго по инструкции производителя. Повторите обработку. После первой обработки могут сохраниться яйца и спрятавшиеся вредители, поэтому процедуру повторяют по инструкции.

После первой обработки могут сохраниться яйца и спрятавшиеся вредители, поэтому процедуру повторяют по инструкции. Верните цветок только после проверки. Растение снимают с карантина, когда несколько недель на нём нет новых вредителей.

Чем обработать комнатные растения от мучнистого червеца

Чем обработать комнатные растения от мучнистого червеца. Инфографика © Life.ru

Против червеца используют три вида средств. Биологические препараты на основе аверсектина С считаются более мягкими. Системные инсектициды с имидаклопридом или тиаметоксамом растение впитывает, и его сок становится ядовитым для вредителя. Контактные средства работают слабее, ведь восковой налёт защищает насекомое.

Обрабатывать растения лучше на балконе или на улице, в перчатках и маске, а потом хорошо проветрить комнату. Детей и домашних животных на это время держат подальше. Народные средства, например мыльный или мыльно-спиртовой раствор, помогают лишь при единичных насекомых и не заменяют обработку препаратом. Сначала проверьте средство на небольшом участке растения и оцените реакцию через 1–2 дня. Резкие запахи и химия в закрытой квартире часто отзываются головной болью, и Life.ru рассказывал, какие её симптомы осенью нельзя терпеть ни минуты.

Чем червец отличается от других вредителей и налёта

Паутинный клещ почти незаметен глазу, зато оставляет на листьях мелкие светлые точки и тонкую паутинку на обратной стороне. Щитовка выглядит как неподвижные бурые выпуклые щитки, которые плотно прилипают к листьям и стеблям. Мучнистая роса вовсе не вредитель, а грибковая болезнь: её налёт похож на присыпку из муки и легко стирается пальцем. Мучнистого червеца выдают пушистые подвижные комочки и ватные коконы.

Профилактика

Профилактика мучнистого червеца на комнатных растениях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Shashkina

Лучшая защита от червеца — карантин. Каждое новое растение стоит подержать отдельно две-три недели, даже если оно выглядит здоровым, и только потом ставить к остальным. Регулярно осматривайте листья с обеих сторон, удаляйте сухую листву и мойте горшки и поддоны. Не ставьте цветы вплотную друг к другу, следите за влажностью воздуха и не перекармливайте их азотом. Осмотр занимает несколько минут и не требует генеральной уборки на весь выходной, которую психологи считают ошибкой.

Частые ошибки

Чаще всего борьба срывается из-за нескольких типичных промахов, и избежать их совсем несложно, если знать о них заранее и не торопиться снимать растение с карантина раньше времени.

Обработали один раз. Выжившие яйца и личинки быстро восстанавливают колонию.

Выжившие яйца и личинки быстро восстанавливают колонию. Не осмотрели соседей. Червецы успевают переползти на другие горшки.

Червецы успевают переползти на другие горшки. Не проверили землю. Корневой червец остаётся в почве и снова губит растение.

Корневой червец остаётся в почве и снова губит растение. Смешали препараты. Сочетать средства без указания в инструкции опасно для растения и для вас.

Частые вопросы о мучнистом червеце

Частые вопросы о мучнистом червеце. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мучнистый червец относится к самым распространённым вредителям комнатных растений, поэтому вопросов о нём у цветоводов всегда много. Мы собрали короткие ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у владельцев орхидей, фикусов, кактусов и других домашних цветов, когда они впервые находят на листьях белые комочки.

Откуда берётся мучнистый червец? Чаще всего его заносят с новым растением или с необработанным грунтом, а распространяться ему помогают тепло, теснота и муравьи.

Чаще всего его заносят с новым растением или с необработанным грунтом, а распространяться ему помогают тепло, теснота и муравьи. Опасен ли мучнистый червец для человека? Нет, он питается только соком растений, а вот средства для обработки требуют осторожности.

Нет, он питается только соком растений, а вот средства для обработки требуют осторожности. Чем обработать растение от червеца? При сильном заражении нужны системные или биологические инсектициды, а пользоваться ими можно только по инструкции.

При сильном заражении нужны системные или биологические инсектициды, а пользоваться ими можно только по инструкции. Как избавиться от червеца на орхидее? Изолировать цветок, снять вредителей ватной палочкой, срезать поражённые цветоносы, промыть корни и пересадить орхидею в свежий субстрат.

Изолировать цветок, снять вредителей ватной палочкой, срезать поражённые цветоносы, промыть корни и пересадить орхидею в свежий субстрат. Как отличить корневого червеца? Растение вянет без очевидной причины, а при пересадке на корнях видны белые комочки. Чтобы не пропустить первые признаки, добавьте осмотр цветов к семи маленьким делам на воскресенье, которые экономят время в будни.

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