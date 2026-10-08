Мудрая выходит из СИЗО спустя 1,5 месяца: за экс-замглавы офиса Зеленского внесли залог

За бывшую заместительницу руководителя Офиса президента Украины Ирину Мудрую внесли всю сумму залога — 20 миллионов гривен. Об этом сообщает проект «Схемы».

Мудрая находится под стражей с 25 августа — около полутора месяцев. Тогда Высший антикоррупционный суд Украины отправил её в СИЗО с возможностью освобождения под залог.

Накануне Национальный банк Украины направил банкам разъяснение о проведении залоговых платежей, указав на недопустимость их безосновательного отклонения. Ранее защита Мудрой жаловалась на трудности с перечислением средств. На заседании 28 сентября экс-чиновница заявляла, что решение о её свободе фактически принимает банк, а не суд.

Ранее Life.ru писал, что часть залога за Мудрую внесли вскоре после её ареста. Она фигурирует в деле о легализации средств, полученных преступным путём, которое расследуют украинские антикоррупционные органы. Владимир Зеленский уволил её с должности заместительницы руководителя своего офиса 19 августа.