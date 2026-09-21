Мухе-дрозофиле приписали навыки разработчика и посчитали её зарплату

Муха-дрозофила могла бы зарабатывать около 2,04 млн рублей в год, если условно приравнять продемонстрированные ею в экспериментах навыки к профессии разработчика. Такой расчёт для «Газеты.Ru» сделал сервис GdeRabota.ru.

За последнюю неделю дрозофиле приписали несколько новых возможностей — управление виртуальными объектами и механизмами, участие в опытах, связанных с выбором и анализом, а также взаимодействие с кодом.

Аналитики сопоставили эти навыки с четырьмя человеческими профессиями. Средняя зарплата водителя в 2026 году составляет 147 961 рубль в месяц, аналитика — 127 042 рубля, оператора — 88 912 рублей.

Самым доходным вариантом оказалась работа разработчика со средней зарплатой 169 864 рубля — за год это около 2,04 млн рублей.

В сервисе подчеркнули, что отдельные навыки животных в лабораторных или цифровых экспериментах нельзя считать освоением полноценной профессии. Однако сравнение показывает, насколько широкий круг человеческих задач сегодня пытаются моделировать с участием дрозофил.

Ранее американская компания Eon Systems заявила о «клонировании разума» мухи. Учёные оцифровали коннектом её мозга (139 255 нейронов и 50 млн связей) и подключили к виртуальному телу, которое стало вести себя как живое — бегать на свет и чистить усики. Эксперт Роман Душкин пояснил, что это не машинное обучение, а «трансфер знаний». Биологический аппарат скопирован нейрон за нейроном и помещён в симулированную среду.