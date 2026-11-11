Десять российских регионов приблизились к элиминации туберкулёза, а детская смертность от этого заболевания в стране отсутствует. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая с обращением к участникам III Международного конгресса «Социально значимые инфекции: комплексный подход и инновационные решения».

«Профилактическими осмотрами охвачено свыше 78% населения, а 10 субъектов Российской Федерации близки к элиминации туберкулёза», — отметил глава Минздрава.

Под элиминацией понимается снижение заболеваемости на определённой территории до крайне низкого уровня. При этом такой показатель не означает, что болезнь полностью исчезла и новые случаи заражения исключены.

По словам Мурашко, с начала 2000-х годов заболеваемость туберкулёзом в России сократилась более чем в четыре раза, а смертность — в 7,3 раза. Глава ведомства подчеркнул, что страна ежегодно обновляет исторические минимумы этих показателей.

Отдельно министр остановился на ситуации с детской смертностью от туберкулёза. По его словам, такие случаи в России больше не фиксируются. При этом заболевание по-прежнему требует профилактики, своевременной диагностики и лечения.

Мурашко также рассказал о внедрении новых методов борьбы с инфекцией. Врачи используют технологии искусственного интеллекта для анализа медицинских снимков, а при лечении пациентов с лекарственно-устойчивыми формами туберкулёза применяют индивидуальный подбор препаратов.

Ранее Михаил Мурашко назвал сердечно-сосудистые заболевания главной причиной смертности в России. Глава Минздрава подчеркнул необходимость комплексной борьбы с такими патологиями, включая профилактику осложнений и своевременную медицинскую помощь. По его словам, действующая в стране сеть сосудистых центров занимается не только лечением инфарктов и инсультов, но и другими нарушениями кровообращения, в том числе тромботическими осложнениями.