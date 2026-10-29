Мурашко сообщил о росте числа медсестёр в России с 2025 года

В России удалось переломить негативную тенденцию с численностью медицинских сестёр. С 2025 года количество специалистов сестринского дела начало расти, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной думы.

«В прошлом году по сёстрам переломилась ситуация, идёт положительный рост. Люди приходят в специальность, люди приходят в отрасль, и это реальные результаты бюджета, законодательства изменений и многое другое», — подчеркнул глава Минздрава.

По словам Мурашко, положительные изменения стали результатом комплекса мер, включая бюджетное финансирование отрасли и изменения законодательства. Всё больше специалистов выбирают сестринское дело и приходят работать в медицинские учреждения.

Ранее в России заявили о нехватке врачей-гериатров для пожилых пациентов. Согласно опубликованным данным, обеспеченность такими специалистами составляет лишь 46% от норматива. Для решения кадровой проблемы власти развивают систему подготовки медиков и рассчитывают к 2030 году существенно сократить дефицит врачей в государственных больницах.