В России заявили о нехватке гериатров для пожилых пациентов

В России обеспеченность врачами-гериатрами, которые занимаются здоровьем пожилых людей, составляет всего 46% от установленного норматива. К концу 2026 года показатель может сократиться до 32%. Об этом сообщил главный внештатный гериатр Минздрава Максим Кабанов на Всероссийском экспертном форуме по сохранению когнитивного здоровья, пишут «Ведомости».

Особенно остро проблема ощущается в отдельных регионах. Например, в Ненецком автономном округе число работающих гериатров соответствует лишь 15% потребности. В Москве, напротив, необходимое количество таких специалистов обеспечено полностью.

Дополнительную нагрузку на систему здравоохранения создаёт старение населения. По прогнозу Кабанова, за 2025–2026 годы число россиян старше 60 лет может увеличиться на 168–188 тысяч человек. В результате потребность в специализированной медицинской помощи продолжит расти.

При этом восполнить нехватку гериатров за счёт терапевтов непросто. Врачи первичного звена уже загружены большим количеством задач, а подготовленных специалистов по возрастным заболеваниям недостаточно.

Сложности возникают и с привлечением новых кадров. Несмотря на увеличение числа бюджетных мест в ординатуре, выпускники медицинских вузов практически не выбирают гериатрию для дальнейшего обучения, признал Кабанов.

Одним из возможных решений специалист назвал передачу части задач по раннему выявлению нарушений памяти и мышления специально подготовленным медсёстрам. Однако сейчас среднему медицинскому персоналу не хватает необходимой квалификации.

Проблема заключается не только в численности врачей. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов обратил внимание на отсутствие чёткого разделения обязанностей между гериатрами, неврологами, психиатрами и терапевтами при лечении пациентов с когнитивными расстройствами.

Представители пациентского сообщества предложили разработать единый порядок сопровождения таких больных — от первых жалоб на ухудшение памяти до диагностики, лечения и последующего наблюдения.

Сейчас признаки когнитивных нарушений могут обнаружить уже во время диспансеризации. Пациентов старше 65 лет спрашивают о проблемах с памятью, ориентацией и планированием повседневных дел. При выявлении тревожных симптомов человека могут направить к неврологу для дополнительного обследования.

Эксперты отмечают, что развитие гериатрической службы требует не только увеличения числа специалистов, но и совершенствования подготовки медиков, распределения ответственности между врачами и организации доступной помощи пожилым пациентам.