В России не хватает около 23 тысяч врачей

В России наблюдается серьёзный дефицит медиков: на июль 2026 года стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медперсонала, сообщает газета «Известия». По данным издания, число резюме от медработников с начала года выросло на 21%, но это не означает приток новых кадров.

Большинство соискателей уже трудоустроены и просто присматриваются к более выгодным условиям. HR-эксперт Олеся Бормотова рассказала, что нехватку кадров чаще закрывают не новыми сотрудниками, а переработками, совместительством и расширением обязанностей действующих специалистов.

Формально приём продолжается, но при такой нагрузке страдают сроки записи, скорость диагностики и качество помощи. Среди главных причин дефицита называют высокую ответственность, несоразмерную зарплату, тяжёлые условия труда и выгорание, накопившееся после пандемии. Теперь врач при выборе работы смотрит не только на доход, но и другие условия.

Ранее депутаты Тамбовской областной думы утвердили закон, стимулирующий приток новых сотрудников на станции скорой помощи. Теперь медработники, решившие устроиться на работу в крупные города региона, смогут рассчитывать на финансовый бонус в размере 500 тысяч рублей.