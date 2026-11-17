Московский ресторан «Поле» исключил из меню необычный десерт с настоящими муравьями после обвинений в жестоком обращении с насекомыми. Кондитерский эксперимент вызвал бурное возмущение посетителей и пользователей соцсетей. Об этом сообщает Mash.

Авторы блюда решили обыграть название классического пирожного «Муравейник» буквально. Живых обитателей леса сначала проваривали в лимонном сиропе, затем высушивали до хрустящего состояния и использовали для украшения сладкого угощения.

Однако гастрономическая задумка пришлась по вкусу далеко не всем. Одни комментаторы сочли приготовление насекомых проявлением бессердечности, другие заговорили о возможном ущербе природе. Не обошлось и без мрачных шуток: возмущённые пользователи предлагали любителям экзотики представить себя на месте муравьёв, которых варят ради десерта.

В разговоре с Mash специалист по изучению насекомых заявил, что воздействие высоких температур причиняет им боль. Против подобного обращения с маленькими обитателями природы высказалась и хозяйка муравьиных ферм.

Любопытно, что насекомые становятся причиной ресторанных скандалов и без всяких кулинарных экспериментов. Ранее Life.ru рассказывал о московском суши-ресторане, который закрыли на 90 суток после обнаружения тараканов. Проверка также выявила многочисленные санитарные нарушения, а из заведения изъяли более 40 килограммов продуктов без маркировки.