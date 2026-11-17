Сегодня, когда внутренний туризм в России растёт, мы много говорим о развитии инфраструктуры, отелей и маршрутов. Но забываем о главном — турист должен не просто переночевать и посмотреть достопримечательности, а почувствовать себя в России. И начинается это ощущение с еды. Однако в нашей стране мало заведений с традиционной русской кухней, тогда как другие государства широко представляют туристам национальное меню. Как это исправить? Life.ru пообщался с депутатом Госдумы от партии ЛДПР, первым зампредседателя Комитета по бюджету и налогам Капланом Панешем.

К сожалению, традиционная русская кухня представлена далеко не в каждом ресторане. Человек, приезжающий в новый для себя город, зачастую видит на улицах сплошь итальянскую, японскую, а чтобы попробовать настоящие русские щи, кашу или пироги, ему приходится специально искать место. Национальная кухня — это часть культурного кода. Когда турист приезжает в другую страну, он хочет попробовать то, что характерно именно для этой местности Каплан Панеш депутат Госдумы от партии ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Французский турист, приехав в Россию, хочет попробовать русские блины, а не пасту. Японский турист, приехав в Москву, хочет увидеть, чем отличаются наши пельмени от их гедза. Это не просто еда, это знакомство с культурой через вкус, пояснил парламентарий. И если мы хотим, чтобы туристы возвращались и рекомендовали отдых в России, нужно создавать уникальные впечатления, добавил он. По его словам, нужно рекомендовать всем ресторанам, работающим в сфере внутреннего туризма, включать в меню хотя бы несколько блюд традиционной русской кухни.

Это не значит, что нужно отказываться от итальянской пиццы или японских суши. Но в меню должен быть раздел «Русская кухня» с узнаваемыми блюдами: щи, борщ, пельмени, блины, каши, пироги, сырники, квас и морсы. Не обязательно делать это обязательным для всех заведений, но те, кто ориентируется на туристов, должны иметь такой выбор. Кроме того, нужно создать систему региональных особенностей. В разных уголках России свои традиции: на Кубани — одно, в Сибири — другое, в Поволжье — третье. Пусть турист, приезжая в новый регион, пробует именно то, что характерно для этой местности. Это сделает путешествия еще интереснее и даст местным производителям дополнительный рынок сбыта, поделился мнением депутат.

Также необходимо разработать программу поддержки для малых и средних предприятий общепита, которые готовы внедрять национальное меню. Это могут быть гранты на закупку оборудования, субсидии на обучение персонала, льготы по налогам. Без поддержки бизнеса инициатива останется на бумаге Каплан Панеш депутат Госдумы от партии ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Русская кухня — это не просто еда. Это часть нашей идентичности, нашего гостеприимства, нашего культурного наследия. И государство должно поддержать эту инициативу не только словами, но и делом. Если мы хотим, чтобы туристы ехали в Россию, давайте сделаем так, чтобы они запоминали не только наши города, но и наши традиции. Начинать нужно с завтрака, обеда и ужина, резюмировал собеседник Life.ru.

Ранее сообщалось, что в России появится ГОСТ на русскую кухню из 132 блюд. Там будут классические рецепты, прошедшие проверку временем. Перечень сделают не обязательным, но рекомендуют к использованию в сфере туризма.