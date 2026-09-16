МУС оставил экс-президента Филиппин Дутерте под стражей

Международный уголовный суд (МУС) решил оставить бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте под стражей. Суд не обнаружил изменений в обстоятельствах дела, которые могли бы стать основанием для его освобождения, говорится в постановлении МУС.

Решение было принято палатой предварительного производства суда в рамках очередного пересмотра вопроса о содержании экс-лидера Филиппин под арестом.

«Палата предварительного производства МУС постановила, что обвиняемый должен оставаться под стражей», — сказано в постановлении.

Ранее Дутерте был доставлен в Гаагу после задержания по ордеру Международного уголовного суда. Разбирательство связано с расследованием МУС в отношении предполагаемых преступлений, совершённых в период его президентства. Сам Дутерте ранее отвергал обвинения в свой адрес и заявлял, что борьба с преступностью во время его правления была необходимой мерой.

Напомним, в марте 2025 года Международный уголовный суд взял под стражу бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. В МУС заявили, что дело связано с расследованием предполагаемых преступлений против человечности, включая убийства, совершённые на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.