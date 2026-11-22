Мушкетёры — не вы: Военэксперт заявил, что французские наёмники бесполезны на фронте
Военэксперт Марочко: Французские наёмники не создают преимущества для ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Французские наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, в некоторых случаях уступают по эффективности самим военнослужащим ВСУ. При этом особых преимуществ перед другими иностранными бойцами у них нет. Такую оценку дал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, выводы основаны на наблюдениях российских военнослужащих, сталкивавшихся с иностранными формированиями в зоне конфликта.
Марочко утверждает, что уровень подготовки французов не выделяется на фоне остальных зарубежных участников боевых действий, которых он относит к контингенту из стран НАТО.
«В некоторых случаях, как отмечали наши бойцы, украинцы намного лучше воюют, к сожалению, нежели западные гастролёры», — заявил эксперт.
Таким образом, по мнению Марочко, присутствие иностранных наёмников само по себе не даёт украинским подразделениям заметного преимущества на поле боя.
Ранее Life.ru сообщал, что Париж подтвердил присутствие французских военных инструкторов на Украине. По словам главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, небольшая группа специалистов занимается подготовкой украинских военнослужащих и обслуживанием поставленного Киеву вооружения. При этом французская сторона утверждает, что инструкторы находятся вдали от линии фронта и непосредственно в боях не участвуют.