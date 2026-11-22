Французские наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, в некоторых случаях уступают по эффективности самим военнослужащим ВСУ. При этом особых преимуществ перед другими иностранными бойцами у них нет. Такую оценку дал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, выводы основаны на наблюдениях российских военнослужащих, сталкивавшихся с иностранными формированиями в зоне конфликта.

Марочко утверждает, что уровень подготовки французов не выделяется на фоне остальных зарубежных участников боевых действий, которых он относит к контингенту из стран НАТО.

«В некоторых случаях, как отмечали наши бойцы, украинцы намного лучше воюют, к сожалению, нежели западные гастролёры», — заявил эксперт.

Таким образом, по мнению Марочко, присутствие иностранных наёмников само по себе не даёт украинским подразделениям заметного преимущества на поле боя.