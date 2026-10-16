Мусорный сектор трещит по швам: Компании тонут в долгах, а жалоб уже почти полмиллиона

В ряде регионов России компании, отвечающие за вывоз отходов, столкнулись с финансовыми трудностями и риском банкротства. Это может осложнить уборку мусора и привести к переполнению контейнерных площадок. О проблемах отрасли сообщает Baza.

За первые шесть месяцев 2026 года россияне направили почти 500 тысяч жалоб на работу мусорных служб.

Причины кризиса — растущие расходы на топливо, транспорт и оплату труда, а также задержки платежей со стороны населения и организаций. Установленные тарифы при этом не всегда покрывают издержки. Как рассказали изданию юрист Владимир Чувашов и гендиректор группы «ЭкоЛайн» Дмитрий Лесников, операторам приходится брать кредиты, из-за чего долговая нагрузка увеличивается.

В Курской области убыток компании «Экопол» за 2025 год превысил 100 млн рублей, а в Костромской области потери «Экотехноменеджмента» приблизились к той же сумме. На Кубани прибыль АО «Мусороуборочная компания» за три года сократилась на 99% при увеличении выручки.

Проблемы уже переросли в серьёзные конфликты. В Карелии оператор сам обратился в суд с заявлением о банкротстве, накопив задолженность почти на 1 млрд рублей. В Забайкальском крае власти добиваются расторжения договора с компанией «Олерон» и намерены взыскать с неё 1,3 млрд рублей.

Ранее Life.ru писал, как в Сибири и на Дальнем Востоке усилили контроль за вывозом отходов после участившихся выходов медведей к населённым пунктам. Животные идут к людям в поисках еды и встречают у себя на пути мусорные точки, изобилующие объедками разного толка.