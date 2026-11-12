Искусственный интеллект пока не способен составлять достоверные прогнозы погоды даже на ближайшие дни, не говоря уже о целом сезоне. Поэтому к предсказаниям нейросетей следует относиться скептически. Такое мнение в беседе с НСН высказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Поводом для резкой оценки стали расчёты системы «Метеум», согласно которым предстоящая зима окажется теплее обычного на 1–2,5 градуса в большинстве крупных российских городов. Наиболее заметные отклонения ожидаются на Урале, Камчатке, в Поволжье и Восточной Сибири. Москве алгоритмы обещают превышение нормы на 1,5–1,7 градуса и повышенное количество осадков. Исключением может стать Хабаровск, где прогнозируется небольшое похолодание.

Однако Тишковец усомнился в наличии у технологической компании необходимых специалистов и проверенной методики сезонного прогнозирования. По его словам, подобные расчёты требуют серьёзной научной базы, а профессионалов такого уровня в стране крайне мало.

«На сегодняшний день это такая муть и сырость, которая даже близко не заменяет краткосрочные прогнозы, не говоря уже про долгосрочные», — заявил метеоролог.

При этом полностью отрицать пользу нейросетей специалист не стал. Он пояснил, что современные технологии действительно облегчают обработку метеоданных и помогают восполнять недостаток наблюдений. Однако для точных измерений необходимы проверенное оборудование и соблюдение строгих стандартов. Простого сбора разрозненной информации из открытых источников недостаточно.