Муж Харрис не хочет, чтобы она была президентом, несмотря на её старания

Муж бывшего вице-президента США Камалы Харрис Дуглас (Даг) Эмхофф не хочет, чтобы супруга участвовала в следующих президентских выборах, запланированных на 2028 год. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

При этом сама Харрис пока не определилась со своими политическими планами. Несмотря на отсутствие официального решения, её последние действия указывают на подготовку к возможному возвращению в президентскую гонку.

«Пока Харрис закладывает основу для потенциальной президентской кампании, её муж в частном порядке говорил, что предпочёл бы, чтобы она не баллотировалась», — говорится в публикации.

Сомнения относительно перспектив бывшего вице-президента разделяет и часть влиятельных спонсоров Демократической партии. Некоторые из них уже предупредили Харрис, что её шансы на победу в 2028 году могут оказаться невысокими.

Тем временем политик продолжает поддерживать контакты с крупными донорами и посещать штаты, имеющие особое значение для демократов. Она также участвует в мероприятиях партии перед промежуточными выборами в Конгресс.

По данным журналистов, Эмхофф не собирается препятствовать решению супруги. Если Харрис всё же решит баллотироваться, он, как ожидается, поддержит её, несмотря на личные сомнения.

Однако Харрис придётся поломать голову, ведь у республиканцев тоже есть свои сильные кандидаты. К примеру, многие в США хотели бы видеть лидером страны нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса. Впрочем, глава государства Дональд Трамп не стал гарантировать ему свою поддержку на будущих выборах.