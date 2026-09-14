Трамп отказался гарантировать поддержку Вэнсу на выборах президента в 2028 году

Американский лидер Дональд Трамп не стал подтверждать, что поддержит кандидатуру вице-президента Джей Ди Вэнса на президентских выборах 2028 года. Об этом республиканец сообщил журналистам в аэропорту Шаннон в Ирландии.

На вопрос о возможном преемнике Трамп ответил, что принимать подобное решение пока слишком рано. При этом он положительно отозвался о своём заместителе.

«Я думаю, что пока рано об этом говорить. Я считаю, что он замечательный человек. У нас так много замечательных людей», — сказал президент США.

Вэнса при этом рассматривают как одного из основных потенциальных претендентов на выдвижение от Республиканской партии в 2028 году. Всего несколькими днями ранее Трамп также хвалил его, но воздержался от прямого одобрения будущей президентской кампании.

Джей Ди Вэнс остаётся фаворитом в борьбе за выдвижение от Республиканской партии на выборах президента США в 2028 году, однако его позиции уже не выглядят безоговорочными. Поддержка вице-президента среди республиканцев оценивается в 71–75%. Высокий рейтинг во многом зависит от публичного одобрения президента Штатов Дональда Трампа, который пока не назвал окончательного преемника.