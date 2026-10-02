Муж пациентки напал на врача-невролога в поликлинике Новосибирска

В Новосибирске мужчина несколько раз уколол врача-невролога медицинской иглой после осмотра своей жены. Он решил, что диагностическая процедура была издевательством над супругой, сообщило Агентство безопасности «Гвардия».

В Новосибирске муж пациентки исколол руки неврологу медицинской иглой. Фото © Агентство безопасности «Гвардия»

Инцидент произошёл утром 1 октября в одной из районных поликлиник. Женщина обратилась к специалисту из-за периодического онемения рук. Во время физикального осмотра врач провела тест на чувствительность кожи с помощью специальной неострой иглы. После процедуры на руках пациентки остались небольшие следы, а в некоторых местах выступила кровь.

Выйдя из кабинета, женщина показала руки ожидавшему её в коридоре мужу. Тот расценил действия медика как насилие и ворвался к неврологу.

Мужчина потребовал проверить иглу на стерильность, предположив, что она могла быть заражена ВИЧ, после чего несколько раз уколол ею врача в руки. Затем он вышел в коридор и продолжил громко возмущаться.

На шум обратил внимание охранник поликлиники, однако тревожную кнопку сразу не нажал и сначала вступил с посетителем в словесный конфликт. Группу быстрого реагирования вызвали уже после того, как мужчина покинул медучреждение. Бойцы ГБР прибыли в 08:59.

Сотрудники охраны посоветовали пострадавшей обратиться в полицию, однако врач отказалась писать заявление. О каких-либо серьёзных травмах медика не сообщается.

Ранее Life.ru рассказывал о другом нападении на медиков: в Челябинске группа нетрезвых мужчин набросилась на бригаду скорой помощи и избила врача. Конфликт начался после того, как медики привели одного из мужчин в чувство, однако пациенту не понравились их действия.