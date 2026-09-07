Муж президента Танзании умер в больнице на Занзибаре

Супруг президента Танзании Самии Сулуху Хасан Хафид Амейр Хасан скончался в больнице на Занзибаре, где проходил лечение из-за заболевания сердца. О его смерти объявил вице-президент страны Деогратиус Ндеджемби.

Хасан умер утром 7 сентября в Мемориальной больнице имени Эмилио Мзены. По данным властей, в последнее время он лечился от проблем с сердцем. Подготовка к похоронам уже началась в деревне Кизимкази на Занзибаре, однако дата церемонии пока не названа.

«С глубокой скорбью сообщаю о кончине Хафида Амейра Хасана, мужа президента Объединённой Республики Танзания Самии Сулуху Хасан», — заявил Ндеджемби.

Соболезнования главе Танзании и её семье выразил председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф. Он пожелал президенту и её близким сил пережить утрату. Слова поддержки также направили лидеры соседних государств, в том числе президент Кении Уильям Руто и глава Бурунди Эварист Ндайишимийе.

Хафид Амейр Хасан был специалистом в области сельского хозяйства и долгие годы предпочитал оставаться вне публичной политики. После того как его супруга в 2021 году стала первой женщиной-президентом Танзании, он получил неофициальный статус первого джентльмена страны. Пара состояла в браке с 1978 года и воспитала четверых детей.

Самия Сулуху Хасан возглавила Танзанию после смерти президента Джона Магуфули в марте 2021 года. До этого она занимала должность вице-президента. В июне 2026 года глава государства приезжала в Россию с государственным визитом и встречалась с Владимиром Путиным в Кремле.