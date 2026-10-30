Мужчина хорош, плетение — под вопросом: Герой Скарсгарда озадачил мастеров корзин

«Муж из лозы» в исполнении Александра Скарсгарда вызвал споры среди мастеров корзиноплетения. Пока зрители обсуждают привлекательность героя романтической комедии Wicker («Плетёный муж»), ремесленники задаются вопросами о материале и технике его изготовления, пишет The Guardian.

Главных претензий две: почему персонаж сделан не из ивы и почему рисунок его тела больше напоминает заплетённую косу, чем привычное корзинное плетение. Профессионалов заинтересовала достоверность экранного образа. Дизайнер пластического грима Джо Данкли объяснил изданию, что настоящая ива не подходила для задач съёмки: команда создавала фантазийного персонажа.

Образ разработала студия Wētā Workshop. Как сообщают её специалисты, Скарсгард снимался в специальном костюме с пластическим гримом на лице. В большинстве кадров с героем компьютерная графика вообще не использовалась — отдельные эффекты добавляли лишь для конкретных сцен.

По сюжету одинокая рыбачка, которую играет Оливия Колман, заказывает себе супруга у местного мастера корзин в исполнении Питера Динклэйджа. Роман женщины с необычным созданием вызывает зависть соседей и нарушает привычный порядок деревенской жизни.

Режиссёрами картины стали Алекс Хьюстон Фишер и Элеонор Уилсон. Создатели описывают Wicker как комедийную притчу о любви, браке и общественных условностях.

Ранее стало известно, что немецкий актёр Тиль Швайгер получил 600 тысяч долларов за участие в российско-белорусском фильме «Бочка». Гонорар артиста рассчитывался исходя из стоимости одной съёмочной смены. Всего Швайгер провёл на площадке шесть смен.