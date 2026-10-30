Проклятье «Минотавра»: Звягинцев* разорил парижскую киностудию и оставил с долгами на €11,24

Новый фильм режиссёра Андрея Звягинцева* «Минотавр» привёл к финансовому краху французскую кинокомпанию Charles Gillbert cinema. По информации Mash, картина с бюджетом 7,5 млн долларов собрала в мировом прокате 7,48 млн, а участвовавшие в её производстве студии столкнулись с многомиллионными долгами.

Одним из продюсеров фильма выступила парижская компания CG Cinéma, связанная с Шарлем Жилибером. Как утверждает Telegram-канал, при уставном капитале 57,3 тысячи евро задолженность компании достигла 11,24 млн евро, а убыток составил 66 тысяч евро. Государственного финансирования компанию также лишили из-за убыточности её проектов.

Проблемы возникли и у другой компании, участвовавшей в создании картины, — MK2. Её обязательства оцениваются в 55,92 млн евро. Mash утверждает, что фирме пришлось обращаться к краудфандингу и кредитованию через французский государственный инвестиционный банк Bpifrance.

«Минотавр» вышел во французский прокат 14 октября. Лента, созданная при участии кинематографистов из Франции, Германии и Латвии, получила Гран-при Каннского кинофестиваля 2026 года. Франция также выбрала картину для выдвижения на премию «Оскар» в категории международного кино.

Минюст 18 сентября включил кинорежиссёра Андрея Звягинцева* в реестр иноагентов. По данным ведомства, он участвовал в создании материалов иноагентов и организаций, признанных в России нежелательными, взаимодействовал с иноагентами и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и их политике. Сейчас он живёт за пределами РФ.

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