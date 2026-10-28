Раскрыт гонорар Тиля Швайгера за роль священника в фильме «Бочка»

Немецкий актёр Тиль Швайгер получил 600 тысяч долларов за участие в российско-белорусском фильме «Бочка». Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный продюсер картины Андрей Липов.

По словам продюсера, гонорар артиста рассчитывался исходя из стоимости одной съёмочной смены. Всего Швайгер провёл на площадке шесть смен.

«Ставка за смену была 100 тысяч долларов, шесть (смен) было», — рассказал Липов.

Съёмки фильма проходили в Белоруссии в 2024 году. Швайгер исполнил одну из главных ролей — священника. За шесть съёмочных смен немецкий актёр заработал 600 тысяч долларов.