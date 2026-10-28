Раскрыт гонорар Тиля Швайгера за роль священника в фильме «Бочка»
Тиль Швайгер получил $600 тысяч за съёмки в российско-белорусском фильме
Обложка © ТАСС / Georg Wendt
Немецкий актёр Тиль Швайгер получил 600 тысяч долларов за участие в российско-белорусском фильме «Бочка». Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный продюсер картины Андрей Липов.
По словам продюсера, гонорар артиста рассчитывался исходя из стоимости одной съёмочной смены. Всего Швайгер провёл на площадке шесть смен.
«Ставка за смену была 100 тысяч долларов, шесть (смен) было», — рассказал Липов.
Съёмки фильма проходили в Белоруссии в 2024 году. Швайгер исполнил одну из главных ролей — священника. За шесть съёмочных смен немецкий актёр заработал 600 тысяч долларов.
Ранее Life.ru сообщал об участии Тиля Швайгера в российско-белорусском психологическом триллере «Бочка». Актёр сыграл пастора и наставника, а съёмки проходили в Минске. Картина рассказывает о молодом пранкере, который оказывается запертым в бочке на заброшенном заводе вместе с прикованным к столбу отцом. Российская премьера фильма запланирована на 17 декабря.