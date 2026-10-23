Власти Белоруссии хотят проверить скандальный клип Крида на реабилитацию нацизма

Генеральная прокуратура Белоруссии предложила Следственному комитету проверить клип российского певца Егора Крида на наличие признаков реабилитации нацизма, разжигания социальной вражды и отрицания геноцида белорусского народа. Причиной стала одежда артиста с изменённым изображением главного героя советского фильма «Иди и смотри».

Как пояснили в надзорном ведомстве, внимание прокуроров привлёк видеоролик, обнаруженный во время мониторинга интернет-ресурсов. В нём Крид появился в лонгсливе с переработанной афишей военной драмы режиссёра Элема Климова.

На одежде был изображён главный герой картины Флёра Гайшун, которому дизайнеры добавили татуировки и пирсинг. Кроме того, на принте появилась надпись «Маркировка дистанции».

В Генпрокуратуре отметили, что публикация клипа вызвала широкий общественный резонанс и негативную реакцию пользователей соцсетей. В связи с этим Следственному комитету предложили дать правовую оценку обстоятельствам произошедшего, в том числе проверить наличие признаков других преступлений. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.

Ранее Life.ru сообщал о скандале вокруг клипа Егора Крида «Милый ублюдок». Певец снялся в лонгсливе с переработанной афишей фильма «Иди и смотри»: изображённому на ней герою добавили пирсинг и татуировки, а сам принт дополнили коммерческой информацией. В соцсетях артиста раскритиковали за неуважение к памяти жертв Великой Отечественной войны. После скандала вещь стоимостью 38 600 рублей пропала из ассортимента московского магазина КМ20, а Крид замазал спорное изображение в видеоклипе.

Сам фильм «Иди и смотри» тоже связан с непростыми обстоятельствами. Life.ru рассказывал, через какие испытания прошёл исполнитель главной роли Алексей Кравченко. Перед пробами режиссёр Элем Климов показал юному актёру трёхчасовую документальную хронику нацистских концлагерей. А во время съёмок с Кравченко работали психотерапевты и специалисты по гипнозу, помогавшие ему справляться с психологической нагрузкой.