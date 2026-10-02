Мужчина и трёхмесячный малыш погибли при столкновении двух Lada в Татарстане

В Чистопольском районе Татарстана столкнулись Lada Kalina и Lada Vesta. Водитель первой машины и трёхмесячный ребёнок погибли на месте, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла 2 октября. По предварительной версии, 52-летний мужчина за рулём «Калины» выехал на встречную полосу, хотя не совершал обгон, после чего машина столкнулась с «Ладой Вестой».

Полученные водителем «Калины» и младенцем травмы оказались смертельными. Медики не смогли им помочь. Как рассказала мать ребёнка, перед столкновением малыш находился у неё на руках. Женщина достала сына из детского удерживающего устройства, чтобы покормить его.

Водитель «Весты» получил травмы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и точную причину аварии.

В августе в Татарстане произошло ещё одно ДТП с большим числом жертв. При столкновении Volkswagen, Lada Kalina и Lada Iskra погибли женщина и двое детей, ещё пять человек были госпитализированы. Проверку после аварии взяла на контроль региональная прокуратура.