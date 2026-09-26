Мужчина избил девушку битой в Петербурге ради 28 тысяч рублей

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в нападении на девушку с битой ради денег. По данным Telegram-канала Mash на Мойке, пострадавшая получила тяжёлые травмы и была госпитализирована.

Мужчина напал на девушку с битой ради 28 тысяч рублей. Видео © Telegram / Калининский район | Происшествия

Инцидент произошёл на проспекте Металлистов. По предварительной информации, нападавший подкараулил девушку со спины и забрал у неё 28 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов после случившегося. Им оказался 33-летний мужчина, приехавший в Петербург из Мордовии. Следователи возбудили уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Обстоятельства нападения устанавливаются.

Ранее в Петербурге на проспекте Большевиков 12 сентября неизвестный напал с ножом на 37-летнюю девушку, сидевшую на лавочке с кофе, и скрылся. Пострадавшую госпитализировали, она находится в реанимации. Очевидцы сняли предполагаемого нападавшего на видео, и полиция его разыскивает.