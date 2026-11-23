Трое подростков пострадали в Башкирии за два дня в результате стрельбы и дорожных происшествий. Один из несовершеннолетних получил ранения после выстрелов из окна жилого дома, ещё двое попали в больницы после ДТП. Об инцидентах сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

В пятницу, 20 ноября, в Белебее 15-летний подросток получил травмы после того, как мужчина открыл стрельбу из окна дома. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу с различными ушибами, в том числе лица. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

В тот же день в Белорецке автомобиль сбил 14-летнего ребёнка. По предварительным данным, подросток играл на обочине и неожиданно выбежал на проезжую часть. Его доставили в местную больницу, где врачи оценили состояние пациента как удовлетворительное. Сейчас он лечится амбулаторно.

Ещё одно происшествие случилось в субботу, 21 ноября, в Стерлитамаке. Там 15-летний мотоциклист не справился с управлением и съехал в кювет. Подростка госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1. Его состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное.