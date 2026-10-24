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Опубликовано 24 октября, 22:02

Стрельба у храма на Китай-городе: 16-летний студент выжил после попадания в голову

В центре Москвы подростку выстрелили в голову из травматического пистолета

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В центре Москвы молодой человек выстрелил из травматического пистолета в голову 16-летнему студенту колледжа. Инцидент произошёл на Китай-городе, неподалёку от храма святителя Иоанна Златоуста. Пострадавший выжил, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, стрельба произошла в месте, где обычно собирается неформальная молодёжь. Предполагаемый нападавший и пострадавший учатся в одном колледже. Предварительно, оба участника происшествия могли находиться под воздействием наркотических веществ.

После выстрела в голову 16-летний подросток остался жив. При этом характер полученного ранения и его нынешнее состояние не уточняются.

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Ранее в Москве задержали двух мужчин, устроивших стрельбу во дворе жилого дома на северо-западе столицы. Они использовали пневматический пистолет. Известно, что оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Больше новостей о стрельбе, нападениях и уголовных расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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