Стрельба у храма на Китай-городе: 16-летний студент выжил после попадания в голову

В центре Москвы молодой человек выстрелил из травматического пистолета в голову 16-летнему студенту колледжа. Инцидент произошёл на Китай-городе, неподалёку от храма святителя Иоанна Златоуста. Пострадавший выжил, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, стрельба произошла в месте, где обычно собирается неформальная молодёжь. Предполагаемый нападавший и пострадавший учатся в одном колледже. Предварительно, оба участника происшествия могли находиться под воздействием наркотических веществ.

После выстрела в голову 16-летний подросток остался жив. При этом характер полученного ранения и его нынешнее состояние не уточняются.

Ранее в Москве задержали двух мужчин, устроивших стрельбу во дворе жилого дома на северо-западе столицы. Они использовали пневматический пистолет. Известно, что оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности.