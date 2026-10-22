Байкер подрезал авто в центре Москвы и получил пулю в глаз

Мотоциклист получил ранение в глаз из травматического пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Вечером 21 октября в него выстрелил 40-летний водитель Opel. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили домой, однако зрение у него пока полностью не восстановилось.

Ссора началась на Садовом кольце. По версии автомобилиста, 42-летний байкер подрезал его машину, а после замечания ударил по боковому зеркалу, которое сложилось. Позднее мужчины вновь встретились на светофоре на Русаковской улице. Водитель вышел из Opel, и спор продолжился на повышенных тонах.

Мотоциклист достал перцовый баллончик, его оппонент — травматический пистолет. Выстрел пришёлся байкеру в глаз. Автомобилиста доставили в отдел полиции, сообщает сайт MK.ru.