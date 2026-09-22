Мужчина открыл стрельбу у магазина в Красногорске

Красногорский городской суд отправил под стражу мужчину, обвиняемого в стрельбе возле магазина. Об этом сообщила пресс-служба судов Московской области.

Фигурант пробудет в СИЗО два месяца — до 20 ноября. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия и оружия по части 2 статьи 213 УК РФ. Инцидент произошёл 20 сентября на Заводской улице. По данным полиции, возле магазина поссорились двое мужчин, после чего один из участников конфликта ушёл, а затем вернулся с охотничьим оружием и несколько раз выстрелил в воздух.

По версии следствия, обвиняемый стрелял в сторону находившихся рядом людей. Мотивом его действий названа «расовая и национальная ненависть». После стрельбы мужчину задержали полицейские.

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