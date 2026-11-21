Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника на село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. Мужчина получил тяжёлые ранения и скончался на месте. Всего, по данным регионального оперативного штаба, при атаках ВСУ на область погиб один человек, ещё четверо получили ранения.

«В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона мужчина, получив тяжелые ранения, скончался на месте. Приносим искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении оперштаба.