Мирный житель получил тяжёлые ранения в результате очередной атаки украинского беспилотника на Белгород. Дрон сдетонировал на территории инфраструктурного объекта. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По словам градоначальника, пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, а также повреждения грудной клетки и живота. Мужчину госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Подробности о характере повреждений инфраструктурного объекта пока не раскрываются.

«Медики оказывают всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления, сил и терпения родным!» — написал Демидов.

Он также обратился к белгородцам с просьбой не игнорировать сигналы об опасности и соблюдать меры предосторожности.