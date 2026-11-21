Мужчина получил тяжёлые травмы при взрыве дрона ВСУ в Белгороде
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Мирный житель получил тяжёлые ранения в результате очередной атаки украинского беспилотника на Белгород. Дрон сдетонировал на территории инфраструктурного объекта. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
По словам градоначальника, пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, а также повреждения грудной клетки и живота. Мужчину госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Подробности о характере повреждений инфраструктурного объекта пока не раскрываются.
«Медики оказывают всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления, сил и терпения родным!» — написал Демидов.
Он также обратился к белгородцам с просьбой не игнорировать сигналы об опасности и соблюдать меры предосторожности.
Ранее Life.ru рассказывал о ранении двух мужчин при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде. У одного пострадавшего диагностировали осколочное ранение головы, у второго — акубаротравму. После детонации дрона на стоянке загорелся автомобиль, повреждения также получили ещё несколько машин и четыре автобуса.