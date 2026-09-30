Мужчина погиб в метро Нью-Йорка из-за зажатой дверями поезда сумки

Трагический инцидент произошёл в метро Нью-Йорка. 57-летний мужчина погиб после того, как его сумка оказалась зажатой дверями поезда. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, после отправления состава пассажира протащило по платформе. В конце он врезался в стену, после чего упал на железнодорожные пути.

Следователи рассматривают версию, согласно которой мужчина мог обмотать ремень сумки вокруг запястья. Из-за этого он, предположительно, не смог вовремя освободиться, когда поезд начал движение.

Одна из находившихся в вагоне пассажирок рассказала ABC 7 New York, что сумка мужчины застряла в дверях, однако состав продолжил движение. По её словам, на станции в тот момент не было сотрудников метрополитена.

Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте в метро Нью-Йорка. Почти 700 человек оказались заперты в вагоне посреди ночи. Пассажиры несколько часов провели в душном и влажном салоне без кондиционирования. Причиной остановки состава стало перебои с электроснабжением.