Мужчина получил осколочные ранения при атаке БПЛА в Белгородской области
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В Белгородской области беспилотник атаковал село Дунайка Грайворонского округа. В результате удара пострадал местный житель, который получил осколочные ранения ног. Пострадавшего увезли в районную больницу.
«В селе Дунайка Грайворонского округа в результате атаки БПЛА пострадал мужчина», — сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
Раненого доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Других подробностей о его состоянии региональный оперштаб не сообщил.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели 58-летнего мужчины в Брянской области. Беспилотник атаковал территорию лесного массива возле села Андрейковичи Погарского района. Граждан призвали не ходить в лесные массивы приграничных районов, а также соблюдать запреты на территориях, где действуют официальные ограничения.