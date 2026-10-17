Мужчина получил осколочные ранения при атаке БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник атаковал село Дунайка Грайворонского округа. В результате удара пострадал местный житель, который получил осколочные ранения ног. Пострадавшего увезли в районную больницу.

«В селе Дунайка Грайворонского округа в результате атаки БПЛА пострадал мужчина», — сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Раненого доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Других подробностей о его состоянии региональный оперштаб не сообщил.