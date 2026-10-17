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Опубликовано 17 октября, 23:41

Мужчина получил осколочные ранения при атаке БПЛА в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области беспилотник атаковал село Дунайка Грайворонского округа. В результате удара пострадал местный житель, который получил осколочные ранения ног. Пострадавшего увезли в районную больницу.

«В селе Дунайка Грайворонского округа в результате атаки БПЛА пострадал мужчина», — сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Раненого доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Других подробностей о его состоянии региональный оперштаб не сообщил.

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Ранее Life.ru рассказывал о гибели 58-летнего мужчины в Брянской области. Беспилотник атаковал территорию лесного массива возле села Андрейковичи Погарского района. Граждан призвали не ходить в лесные массивы приграничных районов, а также соблюдать запреты на территориях, где действуют официальные ограничения.

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Лия Мурадьян
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