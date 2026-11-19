Мирный житель пострадал при детонации украинского беспилотника в Брянской области. Удар пришёлся по селу Витемля Погарского района, сообщил губернатор Егор Ковальчук в своём канале в MAX.

По данным главы региона, жертвой атаки стал 42-летний мужчина. Известно, что его травмировало осколками. На данный момент иных подробностей о его состоянии нет. Пострадавшего отвезли в больницу.

«Желаю скорейшего выздоровления!» — написал Ковальчук.

Ранее Life.ru сообщал о двух пострадавших при атаках украинских беспилотников на Брянскую область 10 ноября. В посёлке Климово дрон ударил по автомобилю почтовой службы, ранив 59-летнего мужчину. Ещё один житель, 40-летний мужчина, пострадал в Погаре, когда находился на улице.