В центре Варшавы мужчина попытался покончить с собой перед зданием Министерства культуры и национального наследия Польши, расположенным напротив Президентского дворца. Пострадавшего госпитализировали с ожогами, он находится в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошёл вечером в среду, 25 ноября, на Краковском предместье. Первыми на помощь мужчине пришли сотрудники Службы охраны государства (SOP), которые обеспечивают безопасность президентской резиденции. Они оказали ему помощь и вызвали экстренные службы.

На место прибыли полицейские, медики и три пожарных расчёта. По информации Польского радио, представитель столичной полиции Моника Качиньская подтвердила, что мужчину доставили в больницу. По данным издания, он находится в отделении интенсивной терапии.

Представитель Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецка сообщила, что происшествие зафиксировали городские камеры наблюдения. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Мотивы поступка пока не раскрываются.

Ранее в одном из отелей Мюнхена обнаружили тело 13-летнего мальчика и его тяжелораненую мать. По предварительной версии, женщина могла отравить ребёнка, после чего попыталась покончить с собой. Правоохранители рассматривают произошедшее как предполагаемое убийство. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают обстоятельства гибели подростка.