В Германии украинка убила сына и попыталась покончить с собой
Bild: В Мюнхене в отеле нашли мёртвого 13-летнего украинца и его раненую мать
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В одном из отелей Мюнхена обнаружили тело 13-летнего мальчика и его тяжелораненую мать. По предварительной версии, женщина могла отравить ребёнка, после чего попыталась покончить с собой, сообщает немецкая газета Bild. По данным издания, оба являются гражданами Украины.
Трагедия произошла утром 4 ноября в отеле Eden Hotel Wolff на улице Арнульфштрассе, неподалёку от главного железнодорожного вокзала. Около 09:40 сотрудники гостиницы вызвали полицию после обнаружения погибшего ребёнка.
Рядом с мальчиком находилась тяжелораненая женщина. Её доставили в больницу. По информации Bild, пострадавшая приходится ребёнку матерью.
Правоохранители рассматривают произошедшее как предполагаемое убийство. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают обстоятельства гибели подростка. Для выяснения точной причины смерти назначено вскрытие.
По версии Bild, женщина могла использовать для отравления сына лекарственные препараты. При этом полиция Мюнхена не подтвердила журналистам предположение о попытке убийства ребёнка с последующим самоубийством.
Ранее Life.ru рассказывал о похищении и жестоком избиении 44-летнего украинца в Польше, за которое перед судом предстанут шестеро мужчин. По версии следствия, злоумышленники силой затолкали пострадавшего в автомобиль, вывезли в гараж, где избивали и обливали кипятком, а затем связали и заперли в контейнере. Мужчине удалось самостоятельно выбраться и добраться до больницы. Предполагаемым мотивом расправы стал конфликт из-за наркотиков.