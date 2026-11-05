В одном из отелей Мюнхена обнаружили тело 13-летнего мальчика и его тяжелораненую мать. По предварительной версии, женщина могла отравить ребёнка, после чего попыталась покончить с собой, сообщает немецкая газета Bild. По данным издания, оба являются гражданами Украины.

Трагедия произошла утром 4 ноября в отеле Eden Hotel Wolff на улице Арнульфштрассе, неподалёку от главного железнодорожного вокзала. Около 09:40 сотрудники гостиницы вызвали полицию после обнаружения погибшего ребёнка.

Рядом с мальчиком находилась тяжелораненая женщина. Её доставили в больницу. По информации Bild, пострадавшая приходится ребёнку матерью.

Правоохранители рассматривают произошедшее как предполагаемое убийство. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают обстоятельства гибели подростка. Для выяснения точной причины смерти назначено вскрытие.

По версии Bild, женщина могла использовать для отравления сына лекарственные препараты. При этом полиция Мюнхена не подтвердила журналистам предположение о попытке убийства ребёнка с последующим самоубийством.