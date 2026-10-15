В Польше шестерых мужчин будут судить за пытки похищенного украинца

Шесть жителей Польши предстанут перед судом за похищение и истязание 44-летнего украинца, которого избивали молотком и обливали кипятком. Об этом сообщила окружная прокуратура Ченстоховы, направившая обвинительное заключение в суд.

Преступление произошло 11 ноября 2025 года. По данным следствия, мужчину силой затолкали в автомобиль возле железнодорожного переезда, надели ему на голову мешок и увезли в гараж в старой части города.

Там похитители подвергли пленника жестокому избиению, поливали его кипятком и угрожали убийством. После этого пострадавшего перевезли на территорию предприятия, связали пластиковыми стяжками и заперли в контейнере.

Несмотря на полученные травмы, украинцу удалось воспользоваться невнимательностью похитителей и освободиться. Он забрался в грузовик и самостоятельно добрался до больницы, где врачи обнаружили у него перелом большеберцовой кости, ожоги и другие повреждения.

Следователи установили, что причиной расправы мог стать конфликт из-за наркотиков. По версии прокуратуры, обвиняемые пытались вернуть запрещённые вещества, которые, как утверждается, ранее похитил пострадавший.

Обвинения предъявлены шестерым мужчинам в возрасте от 26 до 63 лет. Никто из них вину не признал. Фигурантам грозит от пяти до 25 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Польше после серии нападений с ножами на школы задержали 183 человека. В результате атак один человек погиб, более десяти получили ранения. На фоне произошедшего власти усилили меры безопасности в учебных заведениях, привлекая к патрулированию около 20 тысяч полицейских.