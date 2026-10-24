Мужчина пострадал при атаке БПЛА на Ростовскую область
Обложка © Life.ru
Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, уточнив последствия ночной атаки.
По словам главы области, пострадавшего мужчину доставили в центральную районную больницу Миллерово, где медики оказали ему необходимую помощь. От дальнейшей госпитализации он отказался и будет проходить лечение амбулаторно под наблюдением врачей.
«Желаю скорейшего выздоровления», — написал Слюсарь.
В Мясниковском районе продолжают устранять последствия атаки. В хуторе Калинин аварийные бригады переключили электроснабжение на другую подстанцию без потери мощности. Подача электричества в жилые дома восстанавливается. Губернатор также сообщил, что по состоянию на 09:00 режим беспилотной опасности в Ростовской области отменён.
Ранее Life.ru сообщал о массированной ночной атаке беспилотников на Ростовскую область. По первоначальным данным, силы ПВО уничтожили и подавили более 80 дронов. В хуторе Калинин обломки повредили трансформаторную подстанцию, оставив без электричества 172 частных дома. В Ростове-на-Дону повреждения получили здание технического обслуживания и 21 автобус.