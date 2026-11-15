В Курской области 31-летний мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника. FPV-дрон ударил по селу Воробжа Суджанского района, в результате чего местный житель получил осколочное ранение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам главы области, у мужчины диагностировали слепое осколочное ранение левой ноги. Пострадавшему оказали первую помощь, после чего его начали доставлять в Курск для дальнейшего лечения.

Помимо этого, в результате атаки повреждения получил автомобиль. Информация о других последствиях происшествия пока не поступала.