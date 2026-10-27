Мужчина пострадал при взрыве FPV-дрона во дворе дома в Шебекине

Житель Шебекина Белгородской области получил осколочное ранение бедра после детонации FPV-дрона во дворе многоквартирного дома. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в региональном оперативном штабе.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Мужчину доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

После первичного осмотра и медицинских процедур пациента планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения. Взрыв также повредил жилое здание. В многоквартирном доме выбиты стёкла, кроме того, повреждения получили два автомобиля, находившиеся поблизости.

Несколькими днями ранее в Шебекине произошёл похожий случай. Как сообщал Life.ru, 24 октября беспилотник сдетонировал во дворе многоквартирного дома, в результате чего пострадали три человека, включая 17-летнего подростка. Мужчина получил осколочное ранение предплечья, женщина — акубаротравму, а юноша — ранение голени. Всех пострадавших доставили в районную больницу.