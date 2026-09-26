Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября, 03:39

Мужчина потерял сознание после прыжка с мыса Тобизина во Владивостоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lena Ivanova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lena Ivanova

Первый прыжок со скалы едва не закончился трагедией для мужчины на мысе Тобизина во Владивостоке. Во время прыжка с большой высоты он потерял сознание, однако находившийся внизу человек успел прийти ему на помощь, сообщает Amur Mash.

Мужчина потерял сознание после прыжка с мыса Тобизина во Владивостоке. Видео © Telegram / СлучилосЬ | Дальний Восток

Мужчина прежде не прыгал со скал и для первого раза выбрал значительную высоту. После падения пострадавший оказался в воде без сознания. Очевидец помог ему выбраться. Мужчина выжил и сумел выбраться на сушу.

Загадочная смерть в центре Москвы: Посетительница сауны утонула на отдыхе с подругой
Загадочная смерть в центре Москвы: Посетительница сауны утонула на отдыхе с подругой

Ранее в Приморье 27-летний житель Якутии Денис Кинкалак прыгнул в воду, услышав крики о помощи. Он вытолкнул ребёнка к берегу, но сам выбраться уже не смог. Трагедия произошла 31 августа. Во время отдыха с друзьями Кинкалак услышал крики женщины, которая просила помочь её дочери. Волна сбила девочку в воду, а рядом с берегом начиналась большая глубина.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar