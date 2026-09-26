Первый прыжок со скалы едва не закончился трагедией для мужчины на мысе Тобизина во Владивостоке. Во время прыжка с большой высоты он потерял сознание, однако находившийся внизу человек успел прийти ему на помощь, сообщает Amur Mash.

Мужчина потерял сознание после прыжка с мыса Тобизина во Владивостоке. Видео © Telegram / СлучилосЬ | Дальний Восток

Мужчина прежде не прыгал со скал и для первого раза выбрал значительную высоту. После падения пострадавший оказался в воде без сознания. Очевидец помог ему выбраться. Мужчина выжил и сумел выбраться на сушу.

Ранее в Приморье 27-летний житель Якутии Денис Кинкалак прыгнул в воду, услышав крики о помощи. Он вытолкнул ребёнка к берегу, но сам выбраться уже не смог. Трагедия произошла 31 августа. Во время отдыха с друзьями Кинкалак услышал крики женщины, которая просила помочь её дочери. Волна сбила девочку в воду, а рядом с берегом начиналась большая глубина.