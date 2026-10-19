Мужчина продал всё имущество и проехал 2100 километров ради девушки, созданной ИИ

49-летний каменщик из Бразилии продал своё имущество и отправился за 2,1 тысячи километров ради встречи с женщиной, в которую влюбился по переписке. Однако в Белу-Оризонти его ждало разочарование: эффектная Жессика Оливейра, обещавшая ему совместную жизнь на ферме, оказалась виртуальным персонажем.

Эдимар Роша Мартинс жил в городе Императрис штата Мараньян. По его словам, он общался с аккаунтом Жессики с 2020 года и поверил, что за публикациями стоит настоящая женщина. В роликах она представлялась одинокой хозяйкой фермы, которая ищет спутника жизни и готова обеспечить ему комфортное будущее.

Персонаж, известный также как «Жессика-фермерша», собрал более 300 тысяч подписчиков в TikTok. В своих видео она рассказывала о поиске партнёра и приглашала мужчин переехать к ней. Контент также использовался для продвижения товаров на торговых площадках.

Решив начать новую жизнь, Эдимар отправился из Императриса в Белу-Оризонти. Поездка на автобусе заняла больше суток. Прибыв в город 11 октября, мужчина стал искать возлюбленную, но не смог её найти и обратился за помощью к местным журналистам.

Тогда каменщик узнал, что внешность женщины и ролики с её участием сгенерированы искусственным интеллектом. Администратор аккаунта впоследствии заявил, что не переписывался с Эдимаром лично и не приглашал его в город. По его словам, виртуальную героиню создали для привлечения аудитории и продвижения товаров. Об этом пишет UOL.

Оставшись без денег на обратную дорогу, бразилец обратился за помощью. Муниципальные службы Белу-Оризонти предоставили ему необходимую поддержку и оплатили билет. Позже мужчина вернулся в Императрис, но, несмотря на пережитое, заявил, что не намерен отказываться от поисков любви и готов снова приехать в штат Минас-Жерайс.