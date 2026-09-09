Мужчина провёл 15 часов в океане после падения с гидроцикла

53-летний мужчина провёл около 15 часов в Тихом океане после падения с гидроцикла у побережья Лонг-Бич. Его обнаружили с вертолёта, сообщает The New York Times.

Пол Карбуллидо-младший арендовал гидроцикл вместе с 47-летней Донной Дубрей. Во время поездки он на большой скорости вылетел за волнорез и оказался в воде. От неожиданности мужчина замер и не смог продолжить движение.

Дубрей прыгнула к нему, но не сумела помочь коллеге добраться до гидроцикла. Тогда женщина решила плыть к берегу самостоятельно, чтобы вызвать спасателей. По пути её заметил прохожий, стоявший на волнорезе, и позвонил в службу 911. Дубрей вытащили из воды, после чего началась поисковая операция.

Карбуллидо нашли с помощью вертолёта примерно через 15 часов. Он получил переохлаждение, но остался жив благодаря надувному жилету. Спасатели также отметили, что в ту ночь вода была относительно тёплой.

«Облегчение было таким огромным, что я просто заплакала. Я была так счастлива, что он выжил», — рассказала Дубрей.

Ранее этим летом в Томской области подросток спас тренера, потерявшего сознание во время заплыва. 14-летний Марк Лейман поплыл обратно, когда заметил, что мужчина уходит под воду. Доставить пострадавшего на берег помог случайный очевидец на гидроцикле, после чего ему оказали первую помощь и передали медикам.